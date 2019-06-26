أمر معيب جداً.. يوم “وطني” لرفع الكتل الكونكريتية من بغداد

أمر معيب جداً.. يوم “وطني” لرفع الكتل الكونكريتية من بغداد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاربعاء، على ضرورة تخصيص يوم وطني للاحتفال برفع آخر كتلة كونكريتية من العاصمة بغداد.وقال الكعبي،  في بيـان ، لدى لقاءه السكرتير الشخصي والعسكري للقائد العام للقوات المسلحة، بالفريق الركن محمد البياتي، إن “الجهود التي بذلتها الاجهزة الامنية لإنجاح خطة رفع الحواجز الكونكريتية عن الشوارع الرئيسية ورفع السيطرات ، جهد متميز اثمر بخلق جو من الاطمئنان والثقة لدى المواطن العراقي الذي لازال يتطلع الى منجزات امنية اخرى لإعادة بغداد وكافة مدن العراق الى حالة الامن التام وهذا موكل للأجهزة الامنية والاستخباراتية وتعاون المواطن معها فالأمن لن يتحقق بمجهود من جانب واحد بل يجب خلق تعاون”.من جانبه،  بين البياتي أن “القيادة العامة للقوات المسلحة اوعزت باستغلال هذه الكتل الكونكريتية لعمل مخازن كبيرة لخزن محصول القمح الذي وصل انتاجه لغاية الان اكثر من 4,7 مليون طن”.الى ذلك أكد  الكعبي على ان “يكون هناك يوم رمزي يحتفل به سكان بغداد برفع اخر كتلة كونكريتية عن مدينتهم لأهمية هذا الموضوع ولإنهاء حقبة زمنية، ناهيك عن انه الان بدا يتلمس جمال بغداد الحقيقي بعد ان كانت مغطاة بهذه الجدران”.

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