أمسية عراقية للشاعرة ساجدة الموسوي في عمّان

أمسية عراقية للشاعرة ساجدة الموسوي في عمّان
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عمان/شبكة أخبار العراق- برعاية الاستاذ  محمود الضمور رئيس رابطة الكتاب الاردنيين  يسر الملتقى  العراقي للثقافة والفنون دعوتكم لحضور امسية  الاحتفاء  بضيفة مهرجان جرش الصحفية والشاعرة ساجدة الموسوي والحديث عن مشاركتها في المهرحان وقراءات شعرية مع دراسة نقدية للكاتب هشام عودة بحضور ضيف الشرف الدكتور ريكان ابراهيم  وذلك في الساعة السابعة والنصف  من مساء  يوم الاربعاء المقبل  الموافق 24/7 في بيت الثقافة والفنون – عمان جبل الحسين – شارع الرازي – دار 20.

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