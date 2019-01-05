أمنية الانبار:مساعدي “البغدادي سيتحالون مع المالكي والعامري”!

أمنية الانبار:مساعدي “البغدادي سيتحالون مع المالكي والعامري”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، اليوم السبت، على أنباء عودة أحد شيوخ عشائر الدليم، علي حاتم سليمان إلى المحافظة، والصادرة بحقه مذكرة إلقاء قبض.وقال رئيس اللجنة نعيم الكعود في حديث صحفي له اليوم: أن “الانباء التي تحدثت عن عودة علي حاتم سليمان غير صحيحة، وهو لم يدخل أرض الانبار منذ أحداث داعش”.وبين الكعود أن “هناك مصالحة أجرتها الحكومة الاتحادية مع بعض شيوخ الانبار، لكن لا نعرف هل علي حاتم سليمان ضمن هؤلاء الشيوخ أو لا”. واكد الكعود ان تحالف البناء لديه استعداد في التحالف مع مساعدي ابو بكر البغدادي ووباقي الدواعش ضمن كتلة المحور ونفى مصدر مسؤول في مطار بغداد الدولي اليوم عودة أمير عشائر الدليم المطلوب للحكومة العراقية علي حاتم السليمان.وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء تفيد بعودة السليمان الى العراق بعد تسوية سياسية بوساطة خميس الخنجر.وافاد المصدر ، ان “تلك الانباء عارية عن الصحة”.

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