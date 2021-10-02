أمنية الانتخابات:تعطيل الدوام وطوارىء في يوم الاقتراع

أمنية الانتخابات:تعطيل الدوام وطوارىء في يوم الاقتراع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، السبت، إجراءات طوارئ تتعلق بيوم الاقتراع، بينها تعطيل الدوام.وقال رئيس اللجنة، عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي، إن “اللجنة أكملت جميع الخطط الخاصة بتأمين يوم الاقتراع، وأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات”.وأضاف الشمري، أن “القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار، وانها لن تسمح لأحد بالتأثير على الناخبين”، لافتا إلى “غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات، وغلق التنقل بين المحافظات وحظر عجلات الحمل والدراجات”.وتابع، أن “فرص حظر التجوال الشامل عند الضرورة، فضلا عن عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع، ومنع استخدام الطائرات المسيرة”.وأكد رئيس اللجنة، أن “يوم العاشر من تشرين الأول سيكون عطلة رسمية، وسيتم إغلاق المراكز التجارية”.من جانبه، قال رئيس مجلس المفوضين، خلال المؤتمر، إن “مفوضية الانتخابات لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية، وأن جميع مخازن المفوضية مؤمنة”.

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