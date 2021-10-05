أمنية الانتخابات:مسك( 8273 )مركزاً انتخابياً في بغداد والمحافظات من قبل القوات الأمنية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الثلاثاء، مباشرة القطعات الأمنية مهامها بمسك 8273 مركزا انتخابيا في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم اللجنة، العميد غالب العطية، في بيان ، إن “القطعات الأمنية باشرت مهام مسك مراكز الاقتراع البالغ عددها (8273) مركزا في بغداد والمحافظات”.وأضاف العطية، أن “مسك المراكز جاء بعد قيام فرق الكلاب البوليسية ال (K9) بعمليات تفتيشية شملت مراكز الاقتراع ومحيطها، حيث تم توزيع القوات الأمنية عليها، استعدادا ليومي الاقتراع الخاص والعام”.وأشار الى أن “القوات الأمنية بمختلف صنوفها قد أتمت استعداداتها ليوم الاقتراع وهي بكامل جهوزيتها الأمنية واللوجستية”.