أموال وأملاك مسؤولينا بعد 2003

ـ بهاء حسين علي الأعرجي.. ولد العام 1967.. في مدينة الكاظمية.. أما عن أسرته.. فيقول شقيقه حازم الأعرجي: إن والده كان رئيس عزاء “القندرجية” في مدينة الكاظمية البغدادية.. فبهاء إذن من عائلة متواضعة.. ويؤكد ذلك إن والده حسين الأعرجي لا يملك إلا داراً بسيطة في منطقة تسمى البحية وسط الكاظمية ومساحتها 50 متر فقط.. قبل خروج بهاء من العراق.. الذي خرج ولا يملك متراً واحداً في العراق.
ـ أنهى دراسة القانون في جامعة بغداد العام 1990.
ـ العام 1991 ومع الحصار الاقتصادي سافر بهاء الأعرجي الى جمهورية ايرلندا طالباً اللجوء.. وحصل على اللجوء.
ـ بعد سبع سنوات من الإقامة في ايرلندة غادرها ليقيم في العاصمة البريطانية لندن العام 1998.. حيث جلب عائلته معه.. وحصل على الجنسية البريطانية.
ـ عمل الأعرجي في لندن أجيراً في محل لبيع الهواتف النقالة.. يمتلكه رجل الأعمال العراقي (حيدر ألبازي).. يقع المحل في شارع (كرومويل) اللندني.. يزامله في العمل السيد كريم المؤمن.
ـ لم يكن لبهاء الأعرجي أية علاقة بأي عمل سياسي.. بل كان همه الأساس منصباً على بيع أجهزة الهواتف النقالة.. وشحن البطاقات الهاتفية.. والبحث عن لقمة العيش.. ولم يشارك في موالد.. ولا موائد المعارضة العراقية الساخنة وقتذاك.
سرقات الأعرجي قبل 2003:
ـ العام 2001 طُرد بهاء من عمله في بيع الهواتف.. لسرقته حوالي 8000 جنيه إسترليني (باوند).. من تسديات الأقساط.
ـ والد صاحب المحل هو المرحوم الطبيب الجراح “عباس غزال” من خريجي جامعة الموصل وزميلاً للدكتور إبراهيم الجعفري الذي توسط له بالأمر.. فلم يقم صاحب المحل بتسليمه للشرطة.
ـ تفصيلات الحادثة هي: إن صاحب العمل عاتب احد الزبائن لعدم دفع أقساط الموبايل.. فقال الزبون لقد دفعت لهذا الرجل.. وأشار الى بهاء.. أنكر بهاء ووصف الزبون بالكاذب.. فتوتر الموقف.. واخذ الزبون يلكم الأعرجي.. حتى تكسرت عظام وجهه.. مما اضطر الأعرجي مراجعة المستشفيات لمدة عام كامل.. ومازالت هناك حالياً آثار في وجه الأعرجي من تلك الحادثة.
ـ حينها تناقل العراقيون في لندن الخبر.. وأطلقوا عليه اسم “سيد حرامي”.. و” نشال شارع كرومويل”!
وتكاثرت القصص حوله.. وبأنه يعمل بالأسود.. ويتحايل على الحكومة البريطانية باستلام كارت طعام اللاجئين.. إضافة الى مبلغ نقدي شهري!.
نشاطه بعد 2003:
ـ عاد بهاء الأعرجي ضمن قوافل العائدين.. في البداية أصبح بهاء الأعرجي واحداً من ابرز أتباع إبراهيم الجعفري.
ـ ثم انتقل الى التيار الصدري بدعم من شقيقه حازم المعمم.. بدأ الأعرجي حياته السياسية نائباً عن الكتلة الصدرية.. التي كانت تضم أشخاصاً بمستوى الأعرجي أو أقل.. فسطع نجمه في عالم السياسة العراقية.. وقد ساعدته على ذلك ألاعيبه.. وخشونة طباعه.. وقدرته على الشتم والعراك.. أي انه يتمتع بمواصفات القائد السياسي في العراق الجديد.
المناصب التي تسلمها:
ـ رئيس كتلة الأحرار النيابية.. ورئيس تجمع الشراكة الوطنية.. التابعان للتيار الصدري العام 2005.
ـ رئيس اللجنة القانونية في المجلس النيابي بين عامي 2006 – 2014).
ـ النائب الأول لرئيس الوزراء حيدر ألعبادي لشؤون الطاقة.. العام 2014.
تهم فساد:
(1) ـ تجيير عقود تجاريه للتيار الصدري باسمه:
ـ استغل الأعرجي منصبه وعلاقاته.. وتمكنً من الحصول عقد عقاري من أمين بغداد.. حصل من خلاله على أراضٍ وعقود تجارية ضخمة باسم التيار الصدري.. جيرها لحسابه الشخصي مما مكنه من تكوين ثروة مالية ضخمة.. استثمر جانباً منها في:
ـ شراء شقق استثمارية في إمارة دبي.
ـ دخل في شراكة مالية واستثمارية مع رب عمله السابق في لندن حيدر ألبازي الذي انتقل بدوره لدبي لممارسة النشاط التجاري هناك.
(2) ـ استلام عمولة:
ـ قالت مصادر مطلعة جداً لوكالة إنباء براثا.. إن النائب بهاء الأعرجي قبض مبلغ 650 ألف دولار في منتصف نيسان 2008.. لقاء صفقة نفط مع تاجرين عراقيين في الإمارات أحدهما (….. عريبي).. وذلك في فندق فينيسيا في بيروت.. وقالت المصادر إن النائب الأعرجي أوجد جواً من الوهم بذهابه لبيروت بحجة العلاج.
ـ المصادر.. أكدت إن اللقاء تم تسجيله لحساب جهة أمنية.. وإن المبلغ تم إيداع بعض منه في بنك لبناني ذا هوية بريطانية.. ويقال إن النائب الأعرجي يدير عدة شركات وبأسماء متعددة بعضها مستقر في المنطقة الخضراء.
(3) ـ الأعرجي يتاجر بعقارات الكاظمية:
ـ حصلت “العالم الجديد” على وثائق تظهر قيام نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي.. بإجراء معاملات بيع وشراء العقارات في منطقة الكاظمية مع زوجته المدعوة أزهار هادي جعفر.
ـ سندات تنشر أول مرة باسم حيدر الربيعي.. وهو زوج بنت بهاء الأعرجي.. وكان المبلغ الكلي حوالي 10 مليون باون.. أي بحدود 15 مليون دولار”.. تم بها شراء العقارات الكائنة في مدينة لندن البريطانية.
(4) ـ النزاهة تثبت فساد الأعرجي بتملك العقارات:
كشفت وثيقة لتقرير أصدرته دائرة الوقاية بهيئة النزاهة.. عدم سلامة موقف القيادي في التيار الصدري ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي بإجراء كشف ذمته المالية العام 2016. ف “جميع العقارات التي ذكر الأعرجي انه تملكها قبل 2003 قد تبين كذبه بعد التدقيق والتحري.. واتضح انه تملكها بعد العام 2003 أي بعد تبوءه المنصب”.
(5) ـ تهم بغسيل أموال:
ـ كشف سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي.. في 2 /1 / 2013 عن سرقات بهاء الأعرجي بالمليارات.. قائلاً: إنه يقوم بعملية غسيل الأموال وتهريبها.. بأسماء وهمية الى حسابات شخصية في الأردن.
ـ مبيناً انه يستخدم اسم “ثائر احمد ألجميلي” بإرسال الأموال على حسابه الشخصي في الأردن.. وأكد على إن محافظ البنك المركزي الأردني استجاب للأمر مثبتاً إن الاسم “ثائر ألجميلي” (بهاء الأعرجي) يمتلك أكثر من 8 مليار دينار عراقي.. هذا المبلغ فقط في مصارف الأردن.
(6) ـ تهم فساد متنوعة:
ـ تَعرفً بهاء الأعرجي على شخصية غامضة سوري أو فلسطيني الأصل.. كان يتعاط تجارة الدخان.. واستيراد أصناف متعددة منه لحساب شركات عدي صدام حسين.
ـ سقوط نظام صدام والاحتلال الأمريكي أتاح لهذا التاجر الاستحواذ على باخرة محملة بآلاف أطنان السجاير.. وبسبب الحرب لم تتمكن من تفريغ حمولتها المستوردة لشركات عدي.
ـ يقال إن هذا التاجر أغدق أموالاً طائلة.. وقدم هدايا ثمينة للنائب بهاء الأعرجي.. من ضمنها الفيلا في منطقة المحيط بالكاظمية.. وقدر ثمنها بـ (12) مليون دولار.. مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على مزرعة اللواء المتقاعد صباح ميرزا محمود.. المرافق السابق للرئيس صدام في منطقة المدائن “سلمان باك”.. خلافا للقانون لأن المزرعة ومنشآتها والفيللا المبنية فيها تحت الحجز.. ويمنع التصرف فيها.
ـ استغل بهاء صفته النيابية وضغط على اللجنة النيابية القانونية العام 2006 في ترتيب الصفقة.. وتحويل المزرعة الى مجمع صناعي كبير.. وقد تعهد التاجر المذكور بتغطية حملتي الأعرجي الدعائية في انتخابات عامي 2010 و2014.
ـ امتدت تدخلات الأعرجي الى الوزارات كافة.. وأمانة بغداد.. والبنك المركزي.. حيث يقوم شقيقاه صفاء وضياء بالتفاوض مع أصحاب “الحاجات” مسبقاً وتمشية الأمور.
ـ تسوية قضية فساد جمعية الهلال الأحمر:
ـ تمكن الأعرجي من تسوية قضية الفساد الشهيرة في جمعية الهلال الأحمر.. وبطلها سعيد إسماعيل حقي.. ومساعده جمال ألكربولي.
ـ ملخص القضية إن الهلال الأحمر العراقي تعرض الى سرقة نحو 150 مليون دولار من أرصدته العام 2013.. وصدر وقتها حكم بالسجن على ألكربولي لفترة(14)سنة.. ظل مطلوبا حتى للشرطة الدولية الإنتربول بذلك.. إلا انه بقي حراً طليقاً وأسس حركة “الإصلاح والتنمية”.. وبحسب المصادر الإعلامية سوى تلك القضايا بتصفير ملفات الفساد مع مسؤولين آخرين مقابل رشا لقضاة وضغوط سياسية مقابل مواقف سياسية كانت أطراف بحاجة لها.
ـ كان بهاء ضيفاً دائماً في قناة البغدادية لفترة طويلة.. خاصةً في برنامج “أستوديو التاسعة”.. الذي يقدمه أنور الحمداني.. إلا إن العلاقات بين الطرفين ساءت أخيراً.. وينسب الى الأعرجي إن “البغدادية” فتحت النار عليه.. بعد أن اعتذر عن تلبية طلب صاحبها عون الخشلوك في بناء مصفى للنفط في الناصرية.. وهو ما نفته القناة الفضائية.. وعدته اتهاماً لا يقوم على أساس.
(7) ـ استعادت عقاراً “مميزا”:
كشف رئيس هيأة السابق حسن ألياسري.. في تصريحات له في 19 / 10 / 2018.
ـ القضية تتعلق باسترداد أحد عقارات الدولة من بهاء الأعرجي.. وتعود أحداثها إلى نهاية العام 2015 عندما بدأ فتح ملف تضخم الثروات للمسؤولين الكبار في العراق تحت شعار (من أين لك هذا؟).. ومن بينها عقار مميز في منطقة مميزة في بغداد “العطيفية” بيع بسعر بخس إلى زوجة بهاء الأعرجي.
ـ لم يتوقف الأمر هنا، بل جرى ضم قطعة أرض كبيرة تمثل حديقة منفعة عامة لسكان المنطقة.. إلى العقار الأول ليتم توحيد العقارين على مساحة 642م2 وفي خلال شهرين بيع العقار بالأرض بثمن مرتفع جداً.
ـ وقضت محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية ببطلان هذا البيع وإعادة العقار والحديقة للدولة ممثلة في أمانة بغداد كملكية عامة.
ـ اشترى فيلا راقية في وسط لندن بمبلغ 3 ملايين ونصف المليون جنيه إسترليني.
ـ اشترى سوبر ماركت في وسط لندن .. بمبلغ مليونين و150 ألف جنيه استرليني.
ـ اشترى عدة فلل في القاهرة.
(8) ـ في استمارة كشف الذمة التي قدمها بهاء الأعرجي يسجل أملاكه الآتية:
1ـ ارض سكنية في منطقة الكاظمية.
2ـ دار سكنية في مدينة كربلاء.
3ـ دار سكن في لندن.
4ـ دار سكن في منطقة العطيفية ببغداد.
5ـ عمارة تجارية في الكاظمية.
6ـ دار سكن في الكاظمية.
7ـ دار سكن في الكاظمية.
8ـ دار وقف في كربلاء.
ـ إلا ان هيأة النزاهة احتجت وكشفت الأملاك العائدة له ولزوجته التي لم يسجلها.
(9) ـ ثروة الأعرجي.. في بنوك الإمارات فقط
ـ كشفت مجلة التجارة والأعمال القطرية في عدد الصادر في 13 آب / أغسطس/ العام 2015.. عن ثروة النائب.. ورئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي في بنوك دولة الأمارات العربية المتحدة فقط.. وقدرت المجلة بحسب المعلومات التي استطاعت الحصول عليها.. إن ثروة الأعرجي تقدر ب 7,3 مليار دولار تمثلت بالشكل الآتي:
ـ 3,9 مليار دولار.. نقداً.
ـ 671,4 مليون دولار.. استثمارات عقارية.
ـ 825,01 مليون دولار.. أسهم في شركات خليجية وعربية.
ـ 1,4 مليار دولار.. عقارات قيد الإنشاء.
ـ 532,01 مليون دولار.. مكاتب تجارية وسياحية.
ـ 925,4 مليون دولار.. يخوت.. ومشاركة أساطيل النقل.