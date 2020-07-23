أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة للعلاج

أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة للعلاج
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- غادر أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح فجر الخميس إلى الولايات المتحدة لاستكمال علاج طبّي بعد خضوعه لعملية جراحية، بحسب ما أعلن الديوان الأميري.وقال الديوان في بيان إنّ الأمير “غادر أرض الوطن فجر اليوم ،متوجّهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك لاستكمال العلاج”.وكانت الكويت أعلنت السبت نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إثر دخول الأمير المستشفى وإجراء عملية ناجحة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الحكومية.

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