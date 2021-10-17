أمير قطر والبارزاني يؤكدان على تعزيز التعاون بين الدوحة وأربيل

أمير قطر والبارزاني يؤكدان على تعزيز التعاون بين الدوحة وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الديوان الأميري في قطر، ان الأمير تميم بن حمد آل ثاني، استقبل صباح اليوم الأحد، نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.وقال الديوان الأميري في بيان ان “بارزاني الذي وصل أمس السبت إلى الدوحة، “بحث خلال اجتماعه مع تميم سبل تقوية علاقات إقليم كردستان مع قطر إلى جانب علاقات بغداد والدوحة، بالمجال السياسي والتعاون المشترك وخاصة في قطاعات التجارة والصناعة وفرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في العراق عموما والاقليم خصوصا”.وأشار الى أن “المباحثات شملت ايضا “مجمل أوضاع العراق والمنطقة بصورة عامة ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين”.

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