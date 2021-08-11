أوديشو يرحل عن الجوية بسبب وضعه الصحي

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النزاهة:إلقاء القبض على معاون مدير عام عقارات الدولة في صلاح الدين متلبسا بالرشوة
اليوم..ارتفاع في مبيعات البنك المركزي لتصل نحو 225 مليون دولار
كردستان تطالب الحكومة الليتوانية بتقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة إلى اللاجئين العراقيين
اجتماعاً أردنياً عراقياً مصرياً لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية
هيأة المنافذ:المنصة الالكترونية حققت ايرادات عالية مقارنة بالسنوات السابقة
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اليوم..ارتفاع في مبيعات البنك المركزي لتصل نحو 225 مليون دولار
اجتماعاً أردنياً عراقياً مصرياً لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية
هيأة المنافذ:المنصة الالكترونية حققت ايرادات عالية مقارنة بالسنوات السابقة
المالية النيابية تدعو إلى إعادة النظر بالرواتب لتخفيف عن الموازنات المقبلة
شركة جلوبال بلاتس: العراق ثاني أكبر منتج في أوبك خلال شهر تموز الماضي
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الكاظمي لايستطيع إيقاف استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب
الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
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في عراق الفوضى,,مرشحين للانتخابات مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الإرهابي عن دائرة سنجار
حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
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