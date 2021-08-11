أوديشو يرحل عن الجوية بسبب وضعه الصحي

أوديشو يرحل عن الجوية بسبب وضعه الصحي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قدم مدرب فريق القوة الجوية أيوب أوديشو اعتذاره لإدارة وجماهير الصقور عن عدم استكمال مشواره التدريبي مع الفريق بسبب وضعه الصحي.وأوضح رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد، في بيان صحفي اليوم، أن “اتصالا جمعه بالمدرب أيوب أوديشو للاطمئنان على صحته أكد فيه الأخير أنه يحتاج إلى شهرين لإجراء عمليات جراحية بسبب وضعه الصحي، مقدما شكره لأسرة نادي القوة الجوية كونه لا يستطيع مواصلة المشوار مع الصقور خلال الموسم المقبل”.وأضاف قائد القوة الجوية أن “رغبتنا كانت هي بقاء أوديشو مع الفريق لكن وضعه الصحي حال دون ذلك ونتمنى له الصحة والسلامة”.وختم ان “الإدارة تبحث عن مدرب على مستوى عال يقود الصقور في المسابقات المحلية والخارجية”.

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