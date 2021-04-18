أورتاغوس:بايدن سيخضع لمعارضة الكونغرس في حال قرر رفع العقوبات عن إيران

أورتاغوس:بايدن سيخضع لمعارضة الكونغرس في حال قرر رفع العقوبات عن إيران
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، ليلة الاحد، ماذا ينتظرالرئيس جو بايدن، في حال رفعه العقوبات غير المرتبطة ببرنامج إيران النووي.وذكرت في مقابلة صحفية، أن إدارة دونالد ترامب فرضت عقوبات على النظام الإيراني استنادا لمسوغات قانونية دامغة لا يمكن لبايدن تجاوزها، وأن بايدن سيخضع لمعارضة الكونغرس، في حال قرر رفع العقوبات عن إيران.وحول ماهية العقوبات غير المتسقة مع الاتفاق النووي، وهل يمكن للرئيس بايدن إزالة جميع العقوبات، حتى تلك غير المرتبطة ببرامج إيران النووي، قالت أورتاغوس:وأوضحت بشأن ما يتردد عن أن بعض العقوبات المتصلة بالبنك المركزي الإيراني وشركات النفط الوطنية مسيسة، وبالتالي التراجع عنها ممكن سياسيا أيضا، جاءت إجابتها كالتالي:وشددت المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، على أنه في حال قرر جو بايدن رفع العقوبات، فهنا قضية العقوبات ليست مرتبطة ببرنامج إيران النووي، بل متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وبدعم الإرهاب وبالتدخل في الانتخابات الرئاسية.يشار إلى أن العقوبات الأمريكية على إيران عددها يتجاوز 1500 تتعلق بقضايا عدة ومختلفة، منها دعم الإرهاب والتدخل في الانتخابات الأمريكية، وأيضا انتهاك حقوق الإنسان وبرنامج إيران النووي.

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