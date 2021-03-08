أوستن:استهداف الميليشيا التي قصفت قاعدة عين الأسد تقع تحت إعراب”إذا” أردنا الرد!

أوستن:استهداف الميليشيا التي قصفت قاعدة عين الأسد تقع تحت إعراب”إذا” أردنا الرد!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم، إن بلاده ستحدد المكان والزمان المناسبين إذا أردنا الرد على هجوم قاعدة عين الأسد، في محافظة الانبار.ونقلت وسائل اعلام، عن لويد أوستن، قوله: “إذا كنا سنرد على هجوم قاعدة عين الأسد فإن ذلك سيكون في الزمان والمكان اللذين نختارهما”.وأضاف الدفاع الأميركي: “أنا من اقترحت شن الضربة في سوريا، وأثق أن المبنى الذي تم استهدافه هناك تستخدمه جماعات مسلحة مسؤولة عن الهجمات الأخيرة”.وكانت الإدارة الأميركية، قد أكدت عقب استهداف قاعدة عين الاسد، أنها سترد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، غربي محافظة الأنبار.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن “الجهات المعنية تعمل على تحديد الجهة المسؤولة عن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد في العراق”.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن إدارة بايدن ما زالت تقيم تأثير الهجوم، وأكدت أن الولايات المتحدة ستتبع نفس النموذج الذي ردت عليه بعد هجمات أخرى.وأكدت في الوقت نفسه أن الإدارة لن تتخذ أي قرار متسرع أو غير محسوب قد يزيد من التصعيد أو يستغله الخصوم، على حد تعبيرها.

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