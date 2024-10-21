أوستن:تم نشر منظومة ” ثاد” في إسرائيل

أوستن:تم نشر منظومة ” ثاد” في إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر نظامه المتقدم المضاد للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنه “في مواقعه الآن”.ورفض أوستن ذكر ما إذا كان نظام الدفاع الصاروخي (ثاد) جاهزا للعمل، لكنه قال “لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة ونحن نسير على نفس النهج الذي نطمح إليه”.

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