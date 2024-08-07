أوستن:ميليشيا الحشد وراء الهجوم على قواتنا في قاعدة عين الأسد

أوستن:ميليشيا الحشد وراء الهجوم على قواتنا في قاعدة عين الأسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة “لن تتسامح” مع أيّ هجوم يستهدف قواتها في الشرق الأوسط، وذلك غداة إصابة سبعة عسكريين أميركيين في قصف صاروخي طال قاعدة عين الأسد في العراق.وقال أوستن خلال مؤتمر صحافي في أنابوليس: “لا تخطئوا الظنّ: الولايات المتحدة لن تتسامح مع أيّ هجوم على قواتنا في المنطقة”.وبشأن قصف قاعدة عين الأسد، قال أوستن: “أإن ميليشيات الحشد الشعبي  المدعومة إيرانيا وراء الهجوم”.

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