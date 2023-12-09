أوستن للسوداني:هجمات ميليشيا الحشد الشعبي على الأمريكيين يقوض سيادة العراق

أوستن للسوداني:هجمات ميليشيا الحشد الشعبي على الأمريكيين يقوض سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، على حق الولايات المتحدة بالتصرف دفاعا عن النفس ضد أي مجموعة من ميليشيا الحشد الشعبي تشن هجمات على الأميركيين.وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال أوستن إن مجموعتي كتائب حزب الله وحركة النجباء المصنفتين على لوائح الإرهاب والمدعومتين، من إيران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، وفق ما ذكره بيان على موقع وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”.وأكد الوزير الأميركي أن “واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم” ضد تلك المجموعات. وشدد أوستن أيضا على أن الهجمات التي تشنها الميليشيات المدعومة من إيران تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعرقل الحملة لهزيمة داعش وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا.كما تطرق الاتصال إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته. وأدان أوستن الهجوم على السفارة الأميركية لدى بغداد وسلسلة الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.ورحب أوستن ببيان السوداني الذي أدان الهجوم، ووصفه بأنه عمل “إرهابي”، يعرض الأمن الداخلي للدولة إلى الخطر.

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