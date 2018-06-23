أوغلو:عملياتنا العسكرية ضد الـpkk في العراق لن تتوقف

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بغداد/شبكة أخبار العراق-أكد وزير الداخلية التركي، مولود جاويش أوغلو،السبت، أن “الإرهابيين” يتسللون إلى تركيا من الجانب العراقي، لذا يجب التخلص منهم في الجانب الآخر، فيما لفت إلى أن إيران ليست في مأمن من هجمات أولئك على بلادها.وشدد أوغلو، في تصريحات لقناة “تي آر تي خبر” التركية الرسمية، على ضرورة “تخلص تركيا من الإرهاب في جبال قنديل شمالي العراق، ونجاح العمليات العسكرية هناك لأجل الظفر باستقرار تركيا”.وأضاف، “من المعروف أن الإرهابيين يتسللون إلى تركيا من الجانب العراقي، ولذلك علينا التخلص من المستنقع الذي في الجانب الآخر”، لافتاً إلى أن “العمليات التي تقودها القوات التركية في قنديل ناجحة للغاية”.وقال أوغلو، إن “المنظمة (ذراع بي كا كا في إيران) تعتبر تهديدا على إيران أيضاً، وطهران تدرك ذلك”، موضحاً أن “عدم مهاجمة هذه المنظمة الإرهابية لإيران حاليا، لا يعني أنها بمنأى عن هجماتها غدا أو بعد غد”.ولفت إلى أن “طهران تعلم أن المنظمة ترغب في تقسيم إيران، لذلك ينبغي أن تكون طهران في تعاون مستمر مع أنقرة”.ومنذ 11 آذار الماضي، تواصل القوات المسلحة التركية بحزم عملياتها ضد المناطق التي تضم معسكرات “بي كا كا” شمالي العراق.وتسعى القوات التركية من خلال عملياتها العسكرية إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ المنظمة الإرهابية، وتأمين الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الداخل التركي.