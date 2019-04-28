أوغلو:نأمل أن يصبح العراق حلقة الوصل لنقل البضائع بين أوروبا والخليج العربي

أوغلو:نأمل أن يصبح العراق حلقة الوصل لنقل البضائع بين أوروبا والخليج العربي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو، الاحد، انه من المفيد فتح منفذ حدودي جديد بين العراق وتركيا، فيما اشار الى ان بلاده ترغب بان يصبح العراق حلقة الوصل لنقل البضائع بين الخليج واوروبا.وقال اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم عقد في بغداد :انه”من المفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق ويكون لدينا خطوط لسكك النقل”.واضاف، اننا”نريد ان يصبح العراق حلقة تواصل بين الخليج واوروبا ومحطة للتبادل التجاري ونقل البضائع التركية”، مبينا ان”تركيا ستقدم كل الدعم للعراق في مرحلته المقبلة”.وتابع: “سنركز على اعمار العراق من جديد”، مؤكدا انه”ناقش مع نظيره العراقي ازمة المياه بين البلدين وحلولها، خاصة في ظل الامطار الكثيفة التي هطلت”.واشار اوغلو الى، ان”الامطار التي هطلت تكفي لسد حاجتنا من المياه لسنوات، وستكون هناك زيارة لممثل الرئيس التركي الى العراق لحل هذه المسألة”.فيما أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ا رفض العراق استخدام اراضيه لمهاجمة تركيا، فيما اشار الى انه بحث مع نظيره التركي عدد من الملفات بينها المياه والفيزا.واضاف: “بحثنا مع الجانب التركي العلاقات الثنائية، وهي جزء من سلسلة الزيارات بين الطرفين وتأتي ضمن الاتفاق بزيادة حجم التبادل التجاري وموضوع الفيزا وازمة المياه”، مبينا ان”العراق يرحب بالمقترح التركي الذي نص على ارسال مبعوث للتباحث بشان المياه الاقليمية”.ووصل وزير الخارجية التركي مولود تشاويش اوغلو صباح اليوم، الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

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