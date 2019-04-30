أوغلو وطالباني يؤكدان على التنسيق والتعاون

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- بحث نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الأوضاع في كركوك والموصل. وذكر طالباني، على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استقبلتُ مولود جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي واجمعنا على تطوير العلاقات الثنائية والعمل المشترك في ملف المياه وتوسيع حجم التبادل التجاري”.وأضاف طالباني، “اجمعنا على دعم الاستقرار والامن في الموصل، وأكدنا على ضرورة منع خلق داعش جديد في المنطقة بجميع الإمكانات”.وتابع طالباني، أن “اللقاء شهد بحث المسائل التي من الممكن ان تصبح برنامج عمل مشترك في المجالات الاقتصادية والتعليم والجامعات”، معربا عن استعداد الاقليم “دعم جميع الحلول السلمية في تركيا”.وأكد طالباني، “اصرارهم على ايجاد حل لمشكلة كركوك على اساس التعايش المشترك وعلى ضوء حلول الرئيس مام جلال بشأن كركوك”.