أوكرانيا..إكتمال عملية إنضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي نهاية 2024

أوكرانيا..إكتمال عملية إنضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي نهاية 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، عن عزم بلادها في استكمال عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.وقالت ستيفانيشينا في حديث لصحيفة “فيلت” الألمانية، “هذا الانضمام المبكر إلى الاتحاد الأوروبي سيكون الأسرع من نوعه في التاريخ. في الماضي، كانت هذه العملية تستغرق 9 سنوات وسطيا”.وأضافت، “البدء المبكر لهذه المفاوضات مهم للغاية بالنسبة لمعنويات الأوكرانيين، لأننا نكافح منذ سنوات للانتماء إلى أوروبا ونخاطر حاليا بحياتنا من أجل ذلك”.يذكر أن فلاديمير زيلينسكي وقع بتاريخ 28 فبراير/شباط الماضي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

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