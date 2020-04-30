أولسون:أزمة كورونا أثرت على جدول البطولات الدولية

أولسون:أزمة كورونا أثرت على جدول البطولات الدولية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لارس-كريستر أولسون، إن أزمة فيروس كورونا ربما تؤثر على جدول البطولات الدولية “لعامين أو ثلاثة” وربما يمتد الأمر لكأس العالم 2022.وأجاب أولسون عن سؤال بشأن مدى تأثر جدول المباريات الدولية: “أعتقد أنه ربما لعامين أو ثلاثة، لو تطور الفيروس بشكل أكثر خطورة كما كان يحدث فبالتأكيد ستكون هناك مشكلة في الجدول الدولي”.وأضاف: “عندما تتأجل بعض البطولات من عام لآخر.. ثم يأتي كأس العالم في منتصف الموسم الأوروبي يجب ضغط البطولات المحلية والدولية”.وتابع: “لكن أعتقد أنه يجب انتظار ومعرفة مدى تأثر العمل”.واوضح أولسون، وهو رئيس رابطة بطولات الدوري في أوروبا، إن “يويفا يخطط لإكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي في اب”.وأضاف: “لو كان ممكناً، فأعتقد أنه سيكون أمراً جيداً لأن هذا يعني أيضاً حماية نزاهة الجزء الأخير من الموسم الحالي لكرة القدم على المستوى الدولي”.وتابع: “لكن بالتأكيد يجب اتخاذ القرار بشأن ذلك بنهاية ايار على الأقل، لأنه لن يكون من الممكن ضغط جدول المباريات وأيضاً تأهل الأندية في الموسم الجديد”.

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