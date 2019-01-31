أول انجاز لوزير التعليم..افتتاح جامعتي الزهراء وأمير كبير الإيرانيتين في بغداد وفرض تعليم اللغة الفارسية!

أول انجاز لوزير التعليم..افتتاح جامعتي الزهراء وأمير كبير الإيرانيتين في بغداد وفرض تعليم اللغة الفارسية!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يزور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، العاصمة الإيرانية طهران خلال الايام المقبلة.وكشف وكيل وزارة العلوم الايرانية للشؤون الدولية، حسين سالار املي، بحسب تصريح أوردته وكالة “ارنا” ، عن “زيارة مرتقبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي قصي السهيل إلى ايران، بهدف اجراء مباحثات في سياق تنمية التعاون العلمي والدولي بين البلدين”.وأضاف سالار املي، أن “السهيل سيلتقي خلال الزيارة بوزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني منصور غلامي، ليبحث معه بشأن حسم وتوقيع خارطة طريق للتعاون العلمي والتقني بين طهران وبغداد خلال السنوات الخمس القادمة”.وأشار إلى، أنه “سيتم ايضا بحث تبادل الاساتذة والطلاب وافتتاح فرعين لجامعتي الزهراء وامير كبير الصناعية في العراق، وكذلك انشاء مقاعد لتعليم اللغة والادب الفارسي وتعاون حدائق العلوم والتكنولوجيا ومراكز التنمية في البلدين تشكل محاور اخري في اطار المفاوضات بين الوزيرين الايراني والعراقي”.يذكر ان السهيل هو مرشح تحالف البناء لهذه الوزارة وزيارته لايران ستكون أول زيارة له بعد استيزاره لحقيبة التعليم العالي.

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