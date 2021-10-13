أون :أمريكا وراء التوتر في شبه الجزيرة الكورية

أون :أمريكا وراء التوتر في شبه الجزيرة الكورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتّهم الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، الولايات المتحدة الأميركية بأنّها «السبب الجذري» للتوتّرات في شبه الجزيرة الكورية، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.وقال كيم، خلال افتتاحه معرضا مكرسا للدفاع في بيونغ يانغ إنّ لا سبب يدفعه «للاعتقاد بأنّها (الولايات المتّحدة) ليست عدائية» تجاه بلاده، رغم دعواتها الأخيرة إلى الحوار.ووجّهت واشنطن إلى بيونغ يانغ دعوات متكرّرة للحوار ونفت مرارًا وجود أيّ نوايا عدائية لديها تجاه نظام كيم، لكنّ الزعيم الكوري الشمالي أكد، الإثنين «يتملّكني فضول كبير لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص أو دول تصدق ذلك».وأكّد الزعيم الكوري الشمالي أنّ أفعال الولايات المتّحدة تناقض أقوالها في هذا الشأن. وقال في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية «لا شيء في أفعالها يسمح بالقول إنها ليست عدائية».وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية كيم واقفا خلال المعرض أمام الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي كشفت عنه بيونغ يانغ العام الماضي خلال عرض عسكري.

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