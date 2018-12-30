أين العقوبات الأمريكية؟..إيران:أكثر من 33 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر فقط!

أين العقوبات الأمريكية؟..إيران:أكثر من 33 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر فقط!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة الجمارك في إيران، الأحد (30 كانون الأول 2018)، انه تم تصدير 86 مليون و940 ألف طن من السلع غير نفطية بقيمة 33 مليار و358 مليون دولار خلال الشهور التسعة الاخيرة من العام الجاري (بدءاً في 20 اذار 2018) مسجلا بذلك نموا بنسبة 5.4% مقارنة بهذه الفترة من العام الفائت.وذكرت الدائرة في تقرير نشرته وكالة الانباء الايرانية “ايرنا”، إن “حجم استيراد السلع الداخلة لايران خلال هذه الفترة بلغ 33 مليون 871 الف طن بقيمة 32 مليار و620 مليون دولار مما شهد تراجعا في حجمه و قيمته بنسبة 13.27% و 15.9 علي التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي”.وأضافت أن “السوائل الغازية والغاز الطبيعي والبروبان السائل والميثانول والزيوت الخفيفة شكلت معظم ما تم تصديره”.واشار التقرير الى أن “العراق تصدر قائمة مستوردي السلع غير النفطية الايرانية خلال الشهور التسعة الاخيرة .

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