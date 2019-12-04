( أيها المتظاهرون) : لا تنتظروا خطبة المرجعية البائسة بعد اليوم

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الخارجية النيابية ترفض تصريحات مبعوث العراق لدى الأمم المتحدة بشأن وصف متظاهروا العراق بـ”المندسين”
تيار عمار يصر على عدم أحترامه لإرادة الشعب
النجيفي:حل البرلمان بعد تشكيل الحكومة المؤقتة
القانونية النيابية:استحالة التصويت على قانون الانتخابات دون إنهاء 10 نقاط خلافية عليه
حرب:كتاب الحلبوسي لرئيس الجمهورية في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء ” باطل”
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الحديثي:مصير الإتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين عبد المهدي والصين أمرها متروك للحكومة القادمة
دولة القانون:الإتفاق النفطي والمالي بين عبد المهدي وحكومة كردستان البرلمان غير ملزم به
الغضبان:وزارة النفط تجاوزت الضغوط السياسية والعشائرية والعراق لايعاني من أزمة وقود
كردستان: عبد المهدي صادق على موازنة 2020 قبل استقالته
إيقاف رحلات الزوار الإيرانيين للعراق
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السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
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