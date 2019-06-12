أيهما أكثر ضررا؟

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العقابي:نسبة موظفي كردستان بالعراق تجاوز على العدالة الاجتماعية وانتهاك للدستور
المالية النيابية:50% من أموال الموازنات السنوية السابقة تم سرقتها
مجلس البصرة:المحافظ يتعامل فقط مع مصرف البلاد الإسلامي المحظور
مذكرة تعاون تجاري بين إيران وكردستان
نائب يستغرب من عدم استغلال الابار النفطية القريبة من الحدود العراقية الكويتية
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الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
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