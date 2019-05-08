أُنَاس في الزمن التطور على قيد “العصر الحجري”..!

أُنَاس في الزمن التطور على قيد “العصر الحجري”..!
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بقلم:وضاح ال دخيل

عندما يقول شخص مُتخِلّف هي ليست إساءة إلى الذات ! هي المقصود من ناحية التطوير العمراني والتربية والتعليم والقانون وغيرها وهي على عاتق الدولة بالدرجة الأولى مَا يَتسبب في تخلف مجتمع .

مُتخِلّف في اللغة العربي تعني “متأخر”

مثل تخلف عن العمل اي تأخر عن عمله

وتأتي ايضا (غير مواكب العصر) من ناحية الحداثة والتطور التكنلوجيا ..

حين قالت النائبة هيفاء الأمين علما أنا لست مدافعا عنها ربما غدا اختلف معها إذا تتخاذل عن عملها ولكن أنا مع الحق قالت الأمين العراق مُتخِلّف لن تكذب بل كانت صادقة وواقعية وشجاعة لأنّها تحدّثت من رحم واقع العراق المرير والجنوب نعم هناك أُنَاس في مدينتي ذي قار وبعض مدن العراق يتقربون إلى الله عن طريق عامود كهربائي ..الخ هذا يعني تخلف اي بمعنى هؤلاء الناس لا يختلفون عن عبادة الأصنام

وهناك أًناس إلى الأن يتزوجون القاصرات ولا يعرفون أضراره على صحة الفتاة النفسية والجسمانية والتعليمية والاجتماعية

وهناك أُنَاس في الجنوب وفي مختلف مدن العراق إذا أصَابَهُمُ قدر مثل وفاة شيخ القبيلة أو أحد أفراد القبيلة يستخدمون أسْلِحَة ثقيلة لأجل إعلام الناس ! هذه الطريقة قد كانت تستخدم سابقا ولكن كانت بالسلاح الخفيف واليوم تستخدم بالسلاح الثقيل وهي بالتأكيد طريقة إعلام متخلف لأنّها لا تناسب هذا الزمن لذلك تعتبر تخلف نحن في زمن متطور يمكن إبلاغ الناس عن طريق الهاتف أو عن طريق التواصل الاجتماعي مثل ما يحدث الآن بين رؤساء الدول مثل “ايران وامريكا ”

وتواصل مقتدى الصدر مع انصاره عبر تويتر!

وهناك أُناس في مدينتي الناصرية وبعض المدن يدعون الثقافة والتحرر من قيود الأحزاب وهم في ذات الوقت أبواق لأحزاب معينة لازال النفاق اكسجين حياتهم حيث يبحثون عن شخص شجاع غير منافق وشخص يقول للباطل انت باطل وحين يأتي ذلك الرجل يقتلون بأشدِ العذابِ حتى يموت ظمانا لازال فكرهم وقلبهم مُتخلف يَعود إلى حادثة كربلاء حين قال الإمام علي واهل بيته كلمة الحق عند سلطان وشعب منافق فقد قَتلَهُ ظمانا

انت نعم أيُّها الثائر الحريص لأجل مجتمع و الباحث عن الحقيقة والنهضة

كيف تثبت للعالم إنَّ العراق بلد متحضر

هل بلدك حافظ على الآثار العظيمة مثل الزقورة “أور” في الناصرية والمئذنة الملوية في سامراء وآثار بابل القديمة .. أو لازالت تلك الآثار غذاء المطر والرياح و الشمس ومأوَى الخُفاشيّات

هل التلميذ يطلب العلم في مدارس وجامعات تضاهي مدارس وجامعات الخليج أو إيران و أوروبا و اليابان ؟

هل توجد فيها تغذية و أجهزة تكييف الهواء للطالب مثل ما موجود في المدارس الأهلية ؟

هل العراق لا يملك مدرسة من طين ؟

هل العراق يمتلك قطار حديث وسكك حديدية تربط الناحية بالقضاء ثم بالمحافظة مثل نظام السويد

هل العراق منتعش من الناحية الطبية مثل بريطانيا ؟

هل العراق بلد منتج مثل المانيا والصين

هل الشعب العراقي منتعش مثل شعب الإمارات وسلطنة عمان والكويت

هل مطار ذي قار الجديد مثل مطار شانغي في سنغافورة او إنتشوف في كوريا الجنوبية

هل ذي قار لا تعاني من البطالة والفقر

هل الشعب بدأ يحافظ على جمال مدينته ويعتبر نظافة المدينة تحضر أو لازال يقذف النفايات بالقرب من باب المدرسة !

هل نملك طاقة كهربائية أو الكهرباء في عراقنا لا تنقطع

هل ماء الصنبور صالح للشرب الآن أو نعتمد على ماء آرو Ro

هل لازال حي التنك والذين لم يذكرهم ذاكر يعيشون على أطراف الرصيف ومن هناك على الجانب الأيمن النفط يحترق !

أمرك عجيب يا شعب جميع تلك سبل حياة البسيطة تفتقدها وحين تنطق إمرأة كلمة الحق ينقلب الشعب الحاصل على جائزة اكثر شعب ينظم مظاهرات فاشلة بلا تحقيق أهداف إلى شعب غني في بلد متطور !

أيُّها الشعب انت تبحث عن الحقيقة وتقطع أجزاء الحقيقة تبحث عن الحق وتحرف الحق تبحث عن النهضة وتغمد لسان النهضة ! هل هيفاء الأمين قالت الباطل او زيّفت وحرفت الواقع ماذا تريدون أتريدون هذا الجهل والعصور الحجرية أيعجِبَكُم حياة الإنسان القديم اذا يعجِبَكُم هنيئا لكم هذا التطور نحن لا يعجبنا نعتبره تخلف !

هيفاء الأمين تقول الحقيقة وأن جزاء الحق سهام كمثل الشجرة المثمرة جزاءها الحجر لذلك أنا احذر الأمين من الخطر القادم من التخلف هناك أُنَاس لا زالوا على قيد العصر الحجري .

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