إبقاء الوضع على ما هو عليه يعني الفوضى .. “العبادي”: تجديد الثقة لـ”الكاظمي” أمر بعيد المنال !

إبقاء الوضع على ما هو عليه يعني الفوضى .. “العبادي”: تجديد الثقة لـ”الكاظمي” أمر بعيد المنال !
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بغداد: شبكة اخبار العراق – كشف رئيس حركة (وعي)، “صلاح العرباوي”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعه برئيس تحالف (النصر)، “حيدر العبادي”، مبينًا أنه تم التأكيد على أن تجديد الثقة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته، “مصطفى الكاظمي”؛ أصبحت بعيدة المنال. وقال “العرباوي”، أن: “لقائه مع رئيس ائتلاف (النصر)، حيدر العبادي، أكد على عدم إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات”. وأضاف أن: “إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ يعني الفوضى، وأن تشكيل الحكومة على أساس الأغلبية السياسية أو الوطنية غير ممكنة التحقق بعد”. وأوضح “العرباوي”، أنه جرى التأكيد على أن: “تجديد الثقة للحكومة الحالية أصبح أمرًا بعيد المنال”.

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