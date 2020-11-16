“إتفاقية”بين وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات لإنجاح الانتخابات القادمة

“إتفاقية”بين وزارة الداخلية ومفوضية الانتخابات لإنجاح الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع وزير الداخلية “عثمان الغانمي”، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي “جليل خلف عدنان “.وقد تضمنت هذه الاتفاقية ثمانية بنود الهدف منها إنجاح هذه العملية الديمقراطية في البلاد.ومن بين هذه البنود هو ان تتولى وزارة الداخلية ومن خلال مديرياتها المنتشرة في عموم محافظات العراق وبحسب الرقعة الجغرافية تأمين الحماية اللازمة لمرافقة الفرق الجوالة بعجلة لتهيأة تسجيل وتوزيع بطاقات الناخبين، فضلا عن انشاء منظومة وسطية في وزارة الداخلية / مديرية شؤون البطاقة الوطنية تكون مشابهة للمنظومة الأم تعمل على تنفيذ الارتباط التشاركي للبيانات بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتهيأة وتدريب الكوادر الفنية التي ستدير عمل المنظومة بين الطرفين.

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