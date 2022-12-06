إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !

إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني ،الثلاثاء، على حصول اتفاق سياسي بشأن رئاسة لجنتين برلمانيتين.وقال؛ أن “اتفاقا سياسيا على تولي رئاسة اللجنة المالية النيابية من قبل كتلة ائتلاف دولة القانون ويشغلها النائب عطوان العطواني، فيما ستؤول رئاسة لجنة النزاهة النيابية الى تحالف السيادة ويشغلها النائب زياد الجنابي”.وأضاف المصدر؛ أنه “سيتم حسم اختيار نائب رئيس اللجنة والمقرر خلال الأيام المقبلة مع باقي رئاسة اللجان النيابية الاخرى”.يذكر ان الائتلافين هما أس الفساد .

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