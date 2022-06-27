إتفاق بريطاني فرنسي على تقديم مزيداً من الدعم لأوكرانيا

إتفاق بريطاني فرنسي على تقديم مزيداً من الدعم لأوكرانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة الحكومة البريطانية، الاثنين، إن المملكة المتحدة وفرنسا اتفقتا على تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا عقب لقاء جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في قصر شلوس إلماو في جبال الألب البافارية بألمانيا.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان اليوم ، إن جونسون وماكرون شددا على الحاجة لدعم أوكرانيا لتقوية موقفها في الحرب وفي أي مفاوضات مستقبلية.وقال جونسون في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر “الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن أوكرانيا ، فهم بحاجة إلى دعم وعزم مجموعة السبع أكثر من أي وقت مضى”.وأكدت الحكومة البريطانية أيضاً أنه سيتم فرض حظر على واردات الذهب الروسية.

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