إتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على ترسيم الحدود بينهما بمباركة أوروبية

إتفاق بين أذربيجان وأرمينيا على ترسيم الحدود بينهما بمباركة أوروبية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-  أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا لتسهيل بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية على طول الحدود بين البلدين التي ستبدأ بتشرين الأول الجاري لمدة شهرين كحد أقصى من أجل بناء الثقة والمساهمة من خلال تقاريرها في ترسيم الحدود.جاء ذلك في بيان صدر في بروكسل غداة الاجتماع الرباعي في العاصمة التشيكية براغ بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية، وفق شبكة يورونيوز الأوروبية .وأفاد البيان بأن « أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 الذي يعترف كل منهما من خلاله بوحدة أراضي وسيادة الآخر عليها»، والذي سيكون «أساسا لعمل لجان ترسيم الحدود وأن الاجتماع القادم للجان الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية تشرين الأول الجاري».وأسفرت أسوأ جولة قتال بين الجارتين السوفيتين السابقتين منذ عام 2020 عن مقتل أكثر من مئتي شخص الشهر الماضي. 

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