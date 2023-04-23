إجلاء موظفي السفارتين الأمريكية والفرنسية من السودان

إجلاء موظفي السفارتين الأمريكية والفرنسية من السودان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت فرنسا إجلاء موظفي سفارتها ورعاياها ورعايا حلفاء آخرين من السودان.وبدأت فرنسا “عملية إجلاء سريع” لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد.ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن العملية تشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين منحدرين من “دول شريكة حليفة”، دون أن تقدّم تفاصيل إضافية. ويأتي الإعلان عن المبادرة الفرنسية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء  امس السبت أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية من الخرطوم.أجلى الجيش الأمريكي بنجاح موظفي السفارة الأمريكية من السودان.وحسب رويترز لم يقدم المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أي تفاصيل أخرى بشأن العملية.ولم يصدر بعد أي تعليق من وزارة الدفاع الأمريكية بذلك.

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