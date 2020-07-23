إجلاء 300 مواطن كوري جنوبي من العراق تحسبا اختطافهم من قبل ميليشيا الحشد

إجلاء 300 مواطن كوري جنوبي من العراق تحسبا اختطافهم من قبل ميليشيا الحشد
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بغداد/شبكة اخبار العراق- أرسلت كوريا الجنوبية طائرتين عسكريتين لإجلاء حوالي 300 من مواطنيها العاملين في العراق، وذلك بسبب فقدان السيادة العراقية لتحكم ميليشيا الحشد وتحسبا من عمليات الاختطاف وتفشي فيروس كورنا هناك.وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الطائرتين أقلعتا صباح اليوم الخميس من قاعدة جوية في كيمهيه، على بعد 450 كيلومترا جنوب سيئول.ومن المتوقع أن تعود الطائرتان اللتان ستقلان 297 مواطنا كوريا، معظمهم عمال في العراق، إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سيئول، في غضون الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.وأوضحت وزارة الدفاع في سيئول أنها قررت استخدام الطائرتين العسكريتين لإجلاء العمال الكوريين الجنوبيين إلى البلاد بسرعة نظرا للوضع الامني العراقي السيء بسبب ميليشيا الحشد وارتفاع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار ألفي حالة يوميا في العراق الذي يعاني نظامه الطبي من الضعف.وستسلم كوريا الجنوبية عبر الطائرتين المتجهتين إلى العراق، 50 ألف كمامة طبية واقية إلى الحكومة العراقية.ومن المقرر أن يخضع العمال الكوريون الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، للفحص في المطار عند عودتهم، بينما سيخضع الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

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