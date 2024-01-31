إحالة محافظ المثنى إلى النزاهة لفساده

إحالة محافظ المثنى إلى النزاهة لفساده
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- احال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (31 كانون الثاني 2024)، محافظ المثنى احمد منفي جودة، الى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، بتهم فساد وتضخم اموال.وقال مكتب النائب محمد رسول الرميثي، في بيان ، انه “بناء على شكوى النائب محمد رسول الرميثي، رئيس الوزراء يحيل محافظ المثنى احمد منفي جودة الى هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية”.واوضح البيان، ان “الاحالة بسبب ملفات الفساد وتضخم الاموال”.

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