إحباط تهريب (42) آسيويا قادمين من العمق الإيراني للعراق

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب 42 شخصاً من الجنسية الباكستانية كانوا مختبئين داخل صهريج بطريقة وصفتها بـ”الاحترافية”، في جريمة منظمة تهدف إلى خرق القوانين النافذة.

وذكرت القيادة في بيان ، أن العملية جرت بإشراف مباشر من قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت مفارز قسم شرطة هبهب ومديرية الأمن الوطني في ديالى ومكتب استخبارات جديدة الشط، وبالتعاون مع مفارز قسم الإقامة، من كشف المحاولة.

وبحسب البيان، جرى تشكيل قوة مشتركة على الفور ونصب كمين محكم أسفر عن ضبط الصهريج وإلقاء القبض على جميع المخالفين، وإفشال مخطط تهريبهم بصورة غير قانونية.