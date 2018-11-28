إحباط محاولة تزوير عقار بقيمة 30 مليار دينار في البصرة

إحباط محاولة تزوير عقار بقيمة 30 مليار دينار في البصرة
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 البصرة/ شبكة أخبار العراق- أعلنت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، الأربعاء، عن إحباط محاولة لتزوير عقار تبلغ قيمته ثلاثين مليار دينار عراقي.وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان ، إن “محكمة تحقيق البصرة تمكنت من ايقاف عملية تزوير بالاوراق الرسمية لعقار في محافظة البصرة يقع خلف شنشل مول تبلغ مساحته (3) دوانم  وتوقيف المحامي الذي قام بترويج المعاملة امام مديرية التسجيل العقاري الأولى في البصرة”.وأضاف البيان، أن “العقار تبلغ قيمته ثلاثين مليار دينار عراقي وان قسما من التزوير حصل في الاوراق الرسمية في مديرية التسجيل العقاري العامة وتم ضبط اضبارة العقار وتوقيف المحامي الذي روج المعاملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً لاحكام المادة (289/298 ) من قانون العقوبات العراقي”.

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