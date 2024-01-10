إحصاء نينوى:(85%) نسبة الفقر في المحافظة

إحصاء نينوى:(85%) نسبة الفقر في المحافظة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مديرية إحصاء نينوى، الأربعاء،عن وصول نسب الفقر في المحافظة الى 85 بالمئة، فيما أكدت استعدادها التام لإجراء التعداد السكاني.مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان قال في تصريح، إن نسب الفقر في المحافظة ما زالت في أعلى مستوياتها وبلغت 85 بالمئة، مشيرا إلى مواصلة دائرته أعمال المرحلة الثانية لمسح الوضع الاقتصادي والاجتماعي للكشف عن نسب البطالة في نينوى بعد إنهاء المرحلة الأولى منه، كاشفا عن وجود أعداد كبيرة من البطالة المقنعة بين صفوف شباب الموصل بشكل خاص ونينوى بشكل عام.في سياق آخر، بين أن الاستعدادات جارية حاليا للتحضير لإجراء التعداد خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بعد الخطة التي وضعتها وزارة التخطيط لإجراء الفعالية المزمع تنفيذها خلال الربع الأخير من العام الحالي 2024 .

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