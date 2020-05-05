إدارة برشلونة تقرر بيع البرازيلي إيميرسون أباريسيدو

إدارة برشلونة تقرر بيع البرازيلي إيميرسون أباريسيدو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت إدارة برشلونة بيع البرازيلي إيميرسون أباريسيدو، لاعب الفريق المعار إلى ريال بيتيس، في حال وصول عرض رسمي من أجله تبلغ قيمته نحو 25 مليون يورو.وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن “مسؤولي البارسا لديهم تقدير كبير لعمل إيمرسون، خاصة بعد تألقه هذا الموسم مع ريال بيتيس في بطولة الليجا”.وبينت أن “نادي باير ليفركوزن الألماني في الحصول على توقيع الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بحسب مصادر مقربة من اللاعب وبيئته”.يذكر أن البارسا قد يعيد إيمرسون إلى الفريق مرة أخرى، في حال مغادرة البرتغالي نيلسون سميدو، بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

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