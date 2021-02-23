إدارة ريال مدريد تبلغ زيدان الاستمرار مع الفريق بغض النظر عن النتائج

إدارة ريال مدريد تبلغ زيدان الاستمرار مع الفريق بغض النظر عن النتائج
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت تقارير صحفية اسبانية، الثلاثاء، عن حرص إدارة ريال مدريد على توجيه رسالة طمأنة إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، قبل مواجهة أتالانتا، غدًا الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وافاد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، بأن “إدارة ريال مدريد أبلغت زيدان أنه سيستمر مع الفريق هذا الموسم مهما سيحدث على مستوى النتائج”.وكانت بعض التقارير، منذ عدة أسابيع، زعمت أن إدارة ريال مدريد تدرس الإطاحة بزيدان عقب خسارة لقبي السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى تأخره في المنافسة على لقب الليغا.ونجح الميرنغي مؤخرًا في تقليص الفرق مع أتلتيكو في صدارة الدوري الإسباني إلى 3 نقاط فقط، لكن الروخيبلانكوس لديه مباراة مؤجلة.هذا ويخوض ريال مدريد مباراة أتالانتا غدا، بدون كل من: سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، ومارسيلو، وألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، ورودريجو، وإيدين هازارد، وكريم بنزيما. 

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