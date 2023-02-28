إدارة محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية

إدارة محافظة بغداد تحدد سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حددت إدارة محافظة بغداد  تسعيرة الأمبير لشهر آذار للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:
–  تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ 6 آلاف دينار
–  تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ(8) آلاف دينار
–  سعر الأمبير ( 12) ألف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي 24 ساعة
– بالإمكان إضافة ( 1000 – 2000 ) دينار للمولدات التي ليس لديها حصة وقودية
– لمسؤول الوحدة الإدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)

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