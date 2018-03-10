إدارة نفط الوسط تغرم جميع لاعبي الفريق

بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت إدارة نادي نفط الوسط تغريم جميع لاعبي الفريق، عقابا لهم على تراجع الأداء والنتائج، وآخرها التعادل السلبي أمام الصناعات الكهربائية، يوم امس الجمعة، في الجولة 18 من الدوري العراقي.وقال نائب رئيس نادي نفط الوسط، هيثم بعيوي، في تصريحات خاصة لموقع “كوورة” ان “الإدارة قررت خصم 50% من رواتب اللاعبين لشهر آذار الجاري على خلفية تواضع نتائج الفريق في الدوري”.وأضاف: “التعادل أمام الصناعات الكهربائية أشبه بالخسارة، وأهدر لاعبونا فرصا كثيرة”.وأكد: “قرار الإدارة سينفذ، وسنؤخر رواتب الشهر الجاري، وفي حال استمرت النتائج السلبية، سنقوم بخصم الراتب بأكمله، فالإدارة لم تقصر مع اللاعبين، ومن حقها أن تحاسبهم بعد تراجع النتائج”.وأتم: “سياسة الإدارة بالعقوبات المالية ستستمر، لحين أن يراجع اللاعبون ذاتهم من أجل العودة مجددا للانتصارات”.