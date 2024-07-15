إسبانيا تستحوذ على الجوائز الفردية لبطولة اليورو

إسبانيا تستحوذ على الجوائز الفردية لبطولة اليورو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حصل نجم منتخب إسبانيا رودري، على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، التي أقيمت في ألمانيا.وساهم رودري بقوة في تتويج إسبانيا باللقب، للمرة الرابعة في تاريخها.وكما فاز لامين يامال نجم منتخب إسبانيا الواعد، بجائزة أفضل لاعب شاب في اليورو.

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