إسبر:الولايات المتحدة تدعم عراقاً قوياً ومستقلاً

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم عراقاً قوياً ومستقلاً، فيما شدد على أن بلاده لن تتسامح مع أي عدوان إضافي من إيران.ونقلت “CNN” عن أسبر قوله: “اليوم كررت القول إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي عدوان إضافي من إيران والميليشيات التابعة لها، ونحن مستعدون للرد على التهديدات، لكننا نسعى لان توقف إيران سولكها الخبيث المزعزع للاستقرار”.وأضاف اسبر، أن “الرسالة واضحة: نحن على استعداد للدفاع عن شعبنا وأمتنا ومصالحنا، وجيش الولايات المتحدة كما أثبتت الأحداث الأخيرة، هو الأفضل في العالم، وأنا فخور للغاية بالرجال والنساء المدربين تدريباً عالياً في قواتنا القتالية النخبة”.وتابع وزير الدفاع الأميركي: “ما زلنا ملتزمين بأولوياتنا الإستراتيجية في الشرق الأوسط: ردع السلوك السيء الإيراني، والحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم عراق قوي ومستقل”.وكان مستشار الرئيس الاميركي للامن القومي، روبيرت أوبراين ، قد قال امس الاحد، ان الولايات المتحدة ستغادر العراق وفقاً لما نص عليه اتفاقها مع بغداد.وقال أوبراين، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية ، تعليقا على مستقبل وجود الولايات المتحدة العسكري في العراق: “ما يتعين علينا فعله هو المغادرة وفقا لاتفاقنا وبطريقة يتم فيها القضاء على داعش تماما”.وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي: “لقد قضينا على “الخلافة”، ونعمل بجدية الآن للتخلص من بقايا داعش”.وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب علّق، الجمعة 10 كانون الثاني 2020، على طلب البرلمان العراقي سحب قوات بلاده، بالقول: “أنشأنا في العراق واحدة من أغلى منشآت المطارات في العالم. وإذا غادرنا فعليهم (العراقيون) أن يدفعوا الأموال مقابل ذلك”، مشيرا إلى أن دولا مثل السعودية وكوريا الجنوبية تدفع ملايين الدولارات مقابل انتشار الجنود الأميركيين هناك”.