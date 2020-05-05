إسبر:نريد عراقا موحداً ومزدهراً وذات سيادة

إسبر:نريد عراقا موحداً ومزدهراً وذات سيادة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر،الثلاثاء، إن امريكا تنتظر لترى شكل الحكومة العراقية المقبلة، وشكل وجود قواتها في العراق خلال الأشهر المقبلة.وذكر اسبر في ندوة لمعهد بروكينز شارك فيها عبر دائرة تلفزيونية، “لدينا رئيس وزراء جديد في ‎العراق يحاول تشكيل حكومة جديدة، ونريد عراقا موحدا ومزدهرا وذات سيادة”.وأضاف، “ننتظر لنرى شكل الحكومة العراقية المقبلة وشكل وجودنا في العراق خلال الأشهر المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *