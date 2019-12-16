إسبر لعبد المهدي:أضبط ميليشياتك السائبة

إسبر لعبد المهدي:أضبط ميليشياتك السائبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الاثنين، فحوى اتصال هاتفي بين عبد المهدي وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر.وقال المكتب، في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر”.وأضاف البيان، أن “اللقاء تناول استمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش وحفظ الأمن والإستقرار في عموم العراق”.وعبّر الوزير الامريكي، عن قلقه “لتعرض بعض المنشآت الى القصف وضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف ذلكمن قبل ميليشيات الحشد “.من جانبه، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن قلقه ايضا “لهذه التطورات”، مطالبا “ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي ان تطور سيهدد جميع الاطراف، وان اي اضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى”.ونبه إلى، أن “اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها وتهدد امن وسيادة واستقلال العراق”.

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