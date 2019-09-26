إسبر يحذر عبد المهدي من “سكوته” على استهداف السفارة الأمريكية من قبل ميليشيات الحشد

إسبر يحذر عبد المهدي من “سكوته” على استهداف السفارة الأمريكية من قبل ميليشيات الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر سياسية مطلعة ،اليوم الخميس،إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، فور استهداف محيط السفارة الأمريكية في بغداد من قبل ميلشيات الحشد، أكد خلاله الأخير أن بلاده لن تصمت تجاه الفصائل التي حاولت استهداف السفارة.وتابع بقوله، إن واشنطن على استعداد تام لتنفيذ سياسة الأرض المحروقة ضد تلك الجهات التي وجهت صواريخها تجاه السفارة الأمريكية، ما يعني إعادة النظر في أسلوب تعامل واشنطن مع الفصائل المسلحة التابعة لإيران في العراق، وقيام القوات الأمريكية بتدمير كامل لمقراتها ومخازنها.بحسب المصادر، فقد وجه وزير الدفاع الأمريكي تحذيرا إلى عبد المهدي، بأن بلاده ستضطر للتدخل وتنفيذ سياسية الأرض المحروقة بإبادة مواقع تلك الفصائل إن لم تتدخل الحكومة العراقية في أسرع وقت لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

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