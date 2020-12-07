إستقالة الحكومة الكويتية بأمر من أميرها

إستقالة الحكومة الكويتية بأمر من أميرها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمس الأحد أمرا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ووزراء حكومته، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في البلاد.ونص الأمر الأميري على أنه «تقبل استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة».كما أصدر الأمير نواف مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر يوم 15 كانون ثاني الجاري.ونشرت صحيفة «القبس» الكويتية إجمالا للنتائج الأولية بعد انتهاء معركة انتخابات مجلس الأمة 2020، التي جرت وسط إجراءات صحية مشددة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى تغيير كبير في المعادلات الانتخابية، حيث أظهرت هذه النتائج تغييرا في تركيبة المجلس بنسبة %62، إذ لم ينجح من أعضاء مجلس 2016 إلا 19 نائبا، وغلبت الوجوه الجديدة على معظم الدوائر.وأظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، دخول 31 وجها جديدا بنسبة تغيير 62%، دون تمثيل للمرأة، لم تفز أي مرشحة.وجاء ذلك وفق النتائج التي أعلنها رؤساء اللجان في الدوائر الانتخابية الخمس، التي جرت بها الانتخابات والموزعة على كامل أرجاء البلاد، بحسب ما بثه التلفزيون الكويتي الرسمي.

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