إستقالة وزيرة الإعلام اللبناني

إستقالة وزيرة الإعلام اللبناني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزيرة الاعلام في الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد انها قدمت استقالتها من الحكومة، وذلك بعد انفجار مرفا بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاحد، “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال، وبما ان الواقع لم يطابق الطموح، وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة”.واضافت انها تقدمت باستقالتها الى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب.

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