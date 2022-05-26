إستقالة وزير الطاقة في الإقليم لسوء حالته الصحية

إستقالة وزير الطاقة في الإقليم لسوء حالته الصحية
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، موافقة رئيس الحكومة مسرور بارزاني على استقالة وزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي التي قدمها لأسباب صحية.وذكر بيان لمكتب رئيس وزراء إقليم كردستان، “خلال الفترة الأخيرة، لم تكن الحالة الصحية لوزير الثروات الطبيعية كمال أتروشي مستقرة، وطلب إجازات متكررة لغرض تلقي العلاج، وينوي هذه المرة السفر إلى الخارج لتلقي العلاج الذي سيستغرق فترة طويلة”.ووفقاً للبيان، فإن أتروشي “قدم لهذه الأسباب وبرغبة شخصية منه استقالته إلى رئيس الحكومة”، مشيراً إلى أنه “لكي لا يخلف غياب أتروشي تأثيراً سلبياً على شؤون الوزارة، وافق رئيس الحكومة على استقالته”.وأضاف البيان، أن رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قرر تولي كمال أتروشي “وظيفة مستشار لرئيس الحكومة لشؤون الطاقة، قدر مستطاعه وما تسمح به حالته الصحية”.وبدلاً عن أتروشي “تم تكليف وزير الكهرباء، كمال محمد صالح، بتولي شؤون وزارة الثروات الطبيعية بالوكالة”. 

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