إسرائيل:سنواصل قتل الفلسطينيين في غزة وغيرها ولا يهمنا صوت المجتمع الدولي

إسرائيل:سنواصل قتل الفلسطينيين في غزة وغيرها ولا يهمنا صوت المجتمع الدولي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الجيش الإسرائيلي قيام قواته بقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين في مستشفى الشفاء في غزة رغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي قبل خمسة أيام بوقف إطلاق النار، وأكدت إسرائيل باستمرارها القتال ضد  أهالي غزة وباقي المدن.وبحسب ما أوردته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل العديد من المدنيين في غزة، وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الأحد الماضي استئناف العمليات العسكرية مجددا في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية بقطاع غزة.

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