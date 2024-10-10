إسرائيل:ضربتنا لإيران ستكون قاتلة ودقيقة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الضربة الإسرائيلية على إيران ستكون “قاتلة ودقيقة ومفاجئة بشكل خاص”.ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن جالانت قوله، خلال زيارة للوحدة 9900 لاستخبارات الجيش الإسرائيلي – وهي الوحدة التي تجمع معلومات الاستخبارات في مسارح الحرب – إن إيران “لن تستوعب ما حدث لها، أو كيف حدث”.وأوضح جالانت أنه من ناحية أخرى، كانت الضربة التي شنتها إيران على إسرائيل الأسبوع الماضي “عدوانية، لكنها فشلت لأنها كانت غير دقيقة”.وأكد جالانت أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يتضرر في الهجوم، وأن جميع مدارج الطائرات تعمل، ولم تُصب أي طائرة، ولا أي جنود أو مدنيين.وأشار جالانت إلى أن النظام الأمني ​​الإسرائيلي بأكمله، من الجندي على الأرض حتى رئيس الوزراء، يعمل بتناغم بشأن توجيه الضربة لإيران:”وسلسلة القيادة بأكملها متوافقة وينصب اهتمامها حول هذه المسألة.”